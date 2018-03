„Drecksladen“ kostet Wiener 10.000 Euro

Wie heute.at berichtet, war der 37-Jährige aus Wien-Donaustadt auf der Seite des Herrenausstatters zuerst mit einem Mitarbeiter, dann mit dem Chef persönlich in Streit geraten. Zuerst beschimpfte er diesen als „A****ritter“, das Geschäft schließlich als „Drecksladen“. Was der Auslöser für den Streit war, ist unklar. Wenig später verfasste der zweifache Vater jedoch auf Facebook und bei Google mehrere negative Bewertungen, in denen er auch dazu riet, lieber bei der Konkurrenz einzukaufen.