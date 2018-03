UEFA-Boss: „Wien sollte moderneres Stadion haben“

UEFA schüttet bis zu 76,25 Mio. Euro in Nations League aus

In der im Herbst erstmals ausgetragenen Nations League des europäischen Fußball-Verbandes werden bis zu 76,25 Millionen Euro an Solidaritätszahlungen an die teilnehmenden Verbände ausgezahlt. Die in der Liga A engagierten zwölf stärksten Nationen werden als Startprämie je 1,5 Millionen erhalten. Der Sieger darf sich am Ende über maximal 7,5 Millionen freuen.