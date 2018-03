Fußball-Zauberer Ronaldinho geht in die Politik

Brasiliens ehemaliger Fußball-Superstar Ronaldinho geht in die Politik. Wie der 38-jährige Weltmeister von 2002 am Dienstag erklärte, werde er in Zukunft für die Partido Republicano Brasileiro (PRB) arbeiten und könnte schon bei den Wahlen 2018 kandidieren. Die PRB gilt als politischer Arm der Universalkirche des Königreichs Gottes, einer der größten evangelikalen Freikirchen des Landes.