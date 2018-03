1:4! Linz färbt den Kapfenberger Himmel blau-weiß

Nach dem Führungstor von Lüchinger erhöhte Daniel Kerschbaumer in der 33. Minute auf 2:0. Nach einem Vergehen an Lüchinger entschied Schiedsrichter Alan Kijas auf Elfmeter, den der Gefoulte souverän verwertete. Lucas Rangel glückte zwar in der 81. Minute das 1:3, doch wenig später wurde Jakob Kreuzer von Kapfenberg-Tormann Christian Petrovcic im Strafraum gelegt. Diesmal trat Manuel Krainz zum Elfer an, den er erst im Nachschuss zum Endstand verwertete (83.).