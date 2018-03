ÖFB-Team: Kampf ums Leiberl ist voll entbrannt!

Angriff: Arnautovic ist klar, dazu kommen Burgstaller und Gregoritsch (unten im Bild), die in Deutschland diese Saison schon acht bzw. elf Treffer erzielt haben. Viel Gedränge also um die begehrten elf Plätze in der Startelf, dem Teamchef ist es recht: „Konkurrenz belebt das Geschäft, schön, so einen qualitativ guten Kader zu haben!“