Saudi-Kronprinz rüttelt an Verhüllungspflicht

Der reformorientierte saudische Kronprinz Mohammed bin Salman will Frauen keine Verhüllung von Kopf und Gesicht und keine langen schwarzen Roben, die sogenannten Abayas, mehr vorschreiben. Die Gesetze auch des islamischen Scharia-Rechts seien in der Frage sehr klar, sagte Mohammed dem Sender CBS in einer Ausstrahlung vom Sonntagabend: „Frauen sollen dezente und respektvolle Kleidung tragen, ebenso wie Männer.“