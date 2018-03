Sniper tötet IS-Führer aus 1,5 km per Kopfschuss

Doch auch der Einsatz des Scharfschützen war nur wenig erfolgversprechend: „Die Chance, dass es gelingt, war eins zu einer Million. Ein Kopfschuss in der Nacht mit Wärmebildaufnahme in einem 15-sekündigen Zeitfenster ist nahezu unmöglich, aber er hat es geschafft“, so die Quelle gegenüber „Daily Star Sunday“. Der Informant streut dem Soldaten Rosen: „Er ist definitiv momentan der beste Scharfschütze der Welt.“