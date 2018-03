Rapid-Boss Bickel: „Brauchen nichts schönzureden“

Für den Schweizer steht fest: „Ich will nicht bis Saisonende abwarten und wir werden die Entscheidung auch nicht an einem einzelnen Spiel festmachen“, spricht er im Speziellen den ÖFB-Cup an, wo Rapid im Semifinale am 18. April bei Sturm Graz gastiert. Bickel: „Meine Vorstellung ist, dass wir bezüglich Djuricin im April eine definitive Entscheidung fällen.“ Sofern es bis dahin gelingt, das Europacup-Ticket abzusichern. Djuricin sagt: „Es hat mich eine Zeitlang geärgert, dass ich nicht weiß, wie es mit mir weiter geht. Jetzt nicht mehr. Ich muss es mir eben erst verdienen.“