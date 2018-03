Verletzter attackiert Sanitäter mit Feuerlöscher

Der Autofahrer war gegen 3.15 Uhr in einer Sackgasse in Pinggau im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Mauer gekracht. Während am Wagen Totalschaden entstand, kam der 31-Jährige mit lediglich leichten Verletzungen davon. Er stieg aus und klopfte an ein Fenster eines Wohnhauses, dürfte dabei aber einen Gegenstand aus Metall in Händen gehalten haben, da sich die Bewohner bedroht fühlten und die Einsatzkräfte alarmierten.