Noten der Teams: „Traumtruppe“ vs. „Chaospartie“

Hier die Noten der Salzburger:

Walke 4: Zu Beginn wenig gefordert, hielt in Hälfte zwei die Null fest.

Lainer 4: Dauerläufer auf rechts, ließ einmal mehr nichts anbrennen.

Ramalho 5: Fels in der Brandung! Nahm Batshuayi völlig aus dem Spiel.

Caleta-Car 4: Souverän, abgeklärt, ohne Fehler.

Ulmer 4: Defensiv alles im Griff, offensiv mehrfach hängen geblieben.

Schlager 5: Seine Pässe eine Augenweide – wie im Hinspiel überragend!

Berisha 4: Nicht ganz so im Fokus wie in Dortmund, kämpfte und ackerte aber über 90 Minuten.

Samassekou 4: Staubsauger im Mittelfeld, leitete einige gute Angriffe ein.

Haidara 4: Mädchen für alles im Mittelfeld, an ihm kam keiner vorbei.

Hwang 4: In Hälfte eins an jedem Angriff beteiligt, ließ dann etwas nach.

Dabbur 4: Viel gelaufen, sehr engagiert, im Abschluss aber glücklos.

Gulbrandsen, Wolf, Yabo 0