Herber Rückschlag! Die Diagnose für Thiem ist da

„Ich kann nicht auftreten“

Im letzten Jahr hatte Thiem in Indian Wells das Viertelfinale erreicht, danach beim Hartplatz-Hit in Miami in der zweiten Runde verloren. Heuer hätte er Chancen gehabt, in Florida Punkte für das Ranking gutzumachen – die Verletzung ist ein herber Rückschlag. „Ich kann nicht auftreten“, seufzt der 24-Jährige, der mit Mama Karin die Heimreise aus den USA antrat, „habe aber gehofft, dass ich in Miami doch spielen kann. Dieses Thema ist leider vom Tisch.“