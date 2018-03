Neuer Slogan: „Amerika soll großartig bleiben!“

Er könne es nicht bei seinem bisherigen Motto belassen, denn dieses Ziel habe er bereits erreicht, sagte der Republikaner vor tausenden Anhängern in Moon Township nahe Pittsburgh. Trump hatte seinen Wahlkampfslogan für 2020 schon im Jänner 2017 - wenige Wochen nach seinem Wahlsieg über die Demokratin Hillary Clinton - in einem Interview genannt und dann beim Marken- und Patentamt angemeldet. Die Botschaft hinter dem neuen Slogan: In seiner derzeitigen Amtszeit will Trump die USA bereits zur alten Stärke zurückgeführt haben, die das Land in seinen Augen verloren hat.