Ronaldo knallt Real Madrid mit Doppelpack zum Sieg

Vor allem dank Weltfußballer Ronaldo hat Real Madrid einen mühevollen Sieg in der Primera Division gefeiert! Der Portugiese erzielte am Samstag beim 2:1-Auswärtserfolg gegen Eibar beide Tore. Die drei Punkte stellten die Madrilenen erst in der Schlussphase sicher, in der 84. Minute traf Ronaldo zum zweiten Mal. Mit 57 Punkten festigte Real damit den dritten Tabellenplatz.