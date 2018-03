Barcelona-Trainer versteckt sich vor Spieler-Jubel

Yerry Mina kam in Winter zu Barcelona. Schon nach zwei Monaten genießt er so etwas wie Kultstatus bei den Fans. Seine Tänze machten den Verteidiger schon in Kolumbien berühmt. Jetzt gab er auch in Barcelona ein wenig Vorgeschmack darauf, was er alles kann. Der Sieg im katalanischen Cup ist sein erster großer Erfolg im Trikot der Blaugrana.