Stärkeres China setzt Europäer unter Druck

China baut an einer neuen Weltordnung. „Wir wollen einen neuen Typ internationaler Beziehungen schaffen“, sagte Außenminister Wang Yi am Donnerstag am Rande der Jahrestagung des Volkskongresses. Peking setzt dabei zunehmend die Länder Europas, darunter auch Österreich, unter Druck. Wer vom Milliardenprojekt „Neue Seidenstraße“ - dem Kernstück der chinesischen Strategie - profitieren will, muss erst eine Absichtserklärung unterzeichnen, die laut Diplomaten als „Verneigung“ vor einer von China bestimmten Weltordnung gewertet wird. China selbst weist Befürchtungen vor seiner wachsenden Macht in der Welt zurück. Wer nicht mit zweierlei Maß messe, sehe in China „keine Bedrohung, sondern reichlich Möglichkeiten“, betonte Außenminister Wang Yi.