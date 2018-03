Fast 1000 Pässe: ManCity mit neuer CL-Rekordmarke

Für Manchester City gab es am Mittwoch in der Champions League ein bitteres 1:2-Debakel gegen den FC Basel. Nach dem 4:0-Sieg im Hinspiel in der Schweiz kam die Truppe von Starcoach Pep Guardiola dennoch locker weiter. Kurios: Trotz der Pleite stellte der souveräne Premier-League-Tabellenführer eine neue Bestmarke in der Champions League auf.