Stöger: „Stehlen uns nicht aus der Favoritenrolle“

Dass Salzburg in Dortmund anders auftritt als gewohnt, erwartet Stöger nicht. "Wir sind darauf vorbereitet, dass die Salzburger ihr Spiel so anlegen, wie sie es immer anlegen, weil das ihre Stärke ist." Es könnte also ein Schlagabtausch warten. Stöger weiß um das Aufsehen, das die Partie in Österreich erregt. "Sie werden uns nicht überraschen, umgekehrt wird es ähnlich sein." Geht es nach dem früheren Austria-Meistermacher, wird Salzburg auch in Dortmund nicht in Ehrfurcht erstarren. "Ich glaube nicht, dass das ein gravierendes Problem für sie ist", sagte Stöger über die Atmosphäre im mit über 60.000 Zuschauern gut gefüllten Signal Iduna Park. "Ich sehe nichts, das sie hemmen könnte." Die Ausgangslage sei dennoch klar. "Wir sind weit davon entfernt, dass wir uns aus der Favoritenrolle rausstehlen", betonte Stöger. "Im Idealfall wollen wir die Salzburger 90 Minuten unter Druck setzen. Das wird aber nicht ganz so einfach sein."