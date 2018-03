Real Madrid lässt bei PSG nichts mehr anbrennen!

Die ersten beiden Viertelfinalisten dieser Champions-League-Saison heißen Real Madrid und Liverpool! Der Titelverteidiger aus Madrid gewann nach dem 3:1-Heimsieg in der ersten Partie das Achtelfinal-Rückspiel am Dienstag bei Paris St. Germain mit 2:1. Liverpool schaffte dank eines 0:0 vor eigenem Publikum gegen den FC Porto den Aufstieg, das erste Duell hatte 5:0 für die "Reds" geendet. Einer der Matchwinner für Real in Paris war einmal mehr Cristiano Ronaldo. Der Portugiese erzielte in der 51. Minute per Kopf das erste Tor der Madrilenen und hat damit in allen acht Partien in dieser CL-Spielzeit getroffen. PSG gelang durch Cavani in der 70. Minute der Ausgleich, ehe Casemiro in der 80. Minute für den Endstand sorgte.