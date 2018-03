Last-Minute-Sieg für Altach in St. Pölten!

Der SKN St. Pölten ist am Samstag in der Bundesliga dem rettenden Ufer nicht nähergekommen! Das Schlusslicht kassierte gegen den SCR Altach eine bittere 1:2-Heimniederlage und liegt damit weiterhin zehn Punkte hinter dem Neunten WAC. Daniel Schütz hatte die Gastgeber in der 52. Minute in Führung gebracht. Die Tore von Hannes Aigner in der 70. und Samuel Oum Gouet in der 89. Minute brachten aber noch die Wende zugunsten der Vorarlberger.