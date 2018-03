Bremen holt ohne Junuzovic & Kainz ein 2:2

Werder Bremen hat am Freitag einen weiteren Punkt im Kampf um den Klassenerhalt in der deutschen Fußball-Bundesliga gewonnen. Die Bremer holten nach 0:2-Rückstand beim Europacup-Kandidaten Borussia Mönchengladbach noch ein 2:2. Der österreichische U21-Teamspieler Marco Friedl stand bei Werder erstmals in der Startformation, seine Landsleute Zlatko Junuzovic und Florian Kainz saßen etwas überraschend nur auf der Ersatzbank.