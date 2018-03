Erste Liga: Innsbruck lacht von der Tabellenspitze

Wacker Innsbruck ist neuer Spitzenreiter in der Ersten Liga. Die Tiroler setzten sich im einzigen Spiel der 22. Runde, das am Freitag ausgetragen werden konnte, vor eigenem Publikum gegen Austria Lustenau 2:1 durch und zogen vorerst drei Punkte am bisherigen Leader Ried vorbei. Die Innviertler sind erst am Samstag in Grödig bei Liefering zu Gast.