Feiersinger schießt ÖFB-Frauen zu 2:0-Sieg!

Österreichs Frauen-Nationalteam hat das zweite Spiel im Zypern Cup gegen Tschechien mit 2:0 für sich entschieden! Überragende Akteurin der ÖFB-Auswahl war am Freitag Laura Feiersinger, die ihren Auftritt mit einem Doppelpack krönte (68.,70.). Damit rückten Schnaderbeck und Co. auf den zweiten Tabellenplatz vor. Am Montag wartet zum Gruppenabschluss Belgien (17 Uhr).