Steirerin (78) ermordet: Enkel und Ehemann in Haft

Das Familiendrama ereignete sich in Mantscha in der Gemeinde Seiersberg-Pirka bei Graz. Eine Nachbarin hatte in der Früh bei der Polizeiinspektion Hitzendorf gemeldet, dass der 22 Jahre alte Enkelsohn der Pensionistin "durchdrehen" würde, hieß es seitens eines Sprechers der Exekutive. Als die Polizei vor Ort eintraf, entdeckte sie die tote 78-Jährige im Schlafzimmer der Einfamilienhauses. Ihr 75-jähriger Ehemann wies Verletzungen am Kopf auf, der 22-Jährige war unverletzt.