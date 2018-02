Ski-Cross: Ofner und Limbacher im Zeitlauf stark

Die Österreicherinnen Katrin Ofner (1:14,30 Min.) und Andrea Limbacher (1:14,71) haben sich am Donnerstag im Zeitlauf für den olympischen Ski-Cross-Bewerb der Damen in Bokwang an siebenter bzw. achter Stelle klassiert. Marielle Thompson (1:13,11) war im Phoenix Snow Park die Schnellste von drei Kanadierinnen an der Spitze, dahinter folgte Weltmeisterin Sandra Näslund aus Schweden.