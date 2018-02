Cornelia Hütter eröffnet Olympia-Abfahrt

Die Steirerin Cornelia Hütter, in dieser Weltcup-Saison Siegerin in Lake Louise, eröffnet am Mittwoch (ab 3 Uhr) in Jeongseon die Olympia-Abfahrt der Damen. Vizeweltmeisterin Stephanie Venier folgt als zweite ÖSV-Dame unmittelbar vor Ramona Siebenhofer mit Startnummer elf, Super-G-Weltmeisterin Nicole Schmidhofer kommt als letzte aus dem ÖSV-Quartett mit der 17.