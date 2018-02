ÖSV-Adler Hayböck Fünfter in Großschanzen-Quali!

Er habe jedenfalls nun jeden Tag versucht, Meter zu finden. "Jetzt hör‘ ich auf mit Suchen und gebe morgen einfach Vollgas." Zum Teil auch am Liveticker hat Kraft die weiteren Erfolge der ÖOC-Sportler mitbekommen. "Ja, schon geil. Da kann man sich mitfreuen. Jeder tritt für Österreich an, schon cool, wenn man das so nah miterlebt. Wir werden morgen alles geben, vielleicht geht uns ja was auf", versprach Kraft auch in Richtung seiner Fans. Manuel Fettner (40./111) war vom Wind verblasen worden. "Es ist fast ein bisserl bitter, weil auf der kleinen Schanze war es schon so, dass die Trainingstage die ruhigsten waren und je näher der Wettkampf gekommen ist, umso mehr Wind ist gekommen. Hier ist es auch so." Der Tiroler sieht aber darin sogar einen Vorteil.