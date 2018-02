Terrorprozess in St. Pölten: 2 Männer verurteilt

Sieben Männer im Alter von 19 bis 24 Jahren haben sich am Donnerstag wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und wegen krimineller Organisation vor Gericht in St. Pölten verantworten müssen. Zwei der Beschuldigten wurden zu je zwei Jahren teilbedingter Haft verurteilt. Die Schöffenverhandlung gegen die fünf weiteren Angeklagten wurde vertagt und soll am 13. März fortgesetzt werden.