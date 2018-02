Kein Olympia-Fünferpack für RTL-Siegerin Shiffrin

"Mental einfach die Beste"

Schon am Freitag will Shiffrin auf dem gleichen Hang in Yongpyong im Slalom ihre großartige Bilanz ausbauen und ihr drittes Olympiagold holen. "Sie ist mental einfach die Beste. Sie arbeitet so hart und sie kann sich hundertprozentig konzentrieren", kam bei der Gewinner-Pressekonferenz Lob für Shiffrin auch von der drittplatzierten Italienerin Federica Brignone.