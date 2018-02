CNN-Terrorexperte bricht vor Kameras in Tränen aus

Der Amoklauf an einer Schule in Florida mit 17 Toten hat in den USA auch hartgesottene Profis mitgenommen. Philipp Mudd, Terrorexperte des Fernsehsenders CNN, brach vor laufenden Kameras in Tränen aus. "Können wir in diesem Land nicht endlich anerkennen, dass wir das nicht akzeptieren können?", sagte er noch. Anschließend brach er das Gespräch ab.