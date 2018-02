Olympia-Hammer: Lukas Klapfer erobert Bronze

Schon wieder olympisches Edelmetall in der Kombination für das ÖOC-Team in Pyeongchang! Nach der Goldenen für Marcel Hirscher gab es am Mittwoch in Alpensia Bronze im Zweikampf der Nordischen. Lukas Klapfer eroberte im Bewerb von Normalschanze den dritten Rang. Der 32-Jährige, der in Sotschi 2014 mit dem Team Dritter war, holte seine erste Einzelmedaille bei einem Großereignis.