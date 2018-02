Gold! Marcel Hirscher holt den ersten Olympiasieg

Wahnsinn! Einfach sensationell! Unser Ski-Held Marcel Hirscher hat nun auch seinen ersten Olympiasieg! Gleich beim ersten Alpinbewerb der Winterspiele in Pyeongchang triumphierte der österreichische Ausnahmekönner. Er siegte in der Kombination, in der er sich die kleinsten Chancen ausgerechnet hatte und beinahe nicht gestartet wäre. Dabei hatte Marcel im Slalom enorm schwierige Bedingungen: Doch nicht einmal die enormen Windböen, die nur bei ihm durch die Slalomstangen fegten, konnten ihn stoppen. Gratulation, Marcel! Er siegte vor Pinturault und Muffat-Jeandet, leider nur Vierter wurde Marco Schwarz.