Neuer Look: Blonder Arnautovic trifft bei Comeback

Arnautovic traf in der 78. Minute, indem er einen Abpraller aus kurzer Distanz im Tor unterbrachte. Der Offensivspieler hatte schon davor einige Möglichkeiten gehabt und war nicht nur aufgrund seiner blonden Haare einer der auffälligsten Spieler in der Offensive der "Hammers". In der 84. Minute wurde Arnautovic ausgewechselt.