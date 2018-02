„Ich schneide dir das Kind aus deinem Bauch!"

Kaum zu glauben, dass sich ein Deutscher (34) und seine Tiroler Noch-Gattin einmal geliebt haben. Wüste Beschimpfungen, Drohungen und auch körperliche Gewalt standen in der Ehe offenbar am Tagesplan. Am Innsbrucker Landesgericht konnten sich die beiden am Mittwoch nicht einmal mehr in die Augen schauen. Der Mann schrammte dort nur knapp an einer Haftstrafe vorbei.