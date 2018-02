Nach filmreifem Ausbruch ist Motiv rätselhaft

Echte Ausbrüche sind selten

Generell sind echte Häfenausbrüche eine Rarität, was einerseits an den Sicherheitssystemen, andererseits auch am menschlichen Strafvollzug liegt. Im vergangenen Jahr gab es in Suben insgesamt 2500 sogenannte Freiheitsmaßnahmen, sprich Ausgänge, aber nur dreimal Probleme.