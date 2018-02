Felix Neureuther als TV-Experte bei Olympia dabei!

Felix Neureuther tauscht also seine Skier gegen Mikrofon. "Natürlich wäre ich in Pyeongchang lieber um Medaillen gefahren, aber das sollte eben nicht sein. Jetzt drücke ich unseren Athleten von zu Hause aus die Daumen und freue mich auf den Perspektivwechsel am Mikrofon. Es wird für mich schon sehr speziell sein und viele Emotionen werden hochkommen, wenn ich als Co-Kommentator bei Eurosport meine Spezialdisziplin mitkommentiere", so Neureuther in einer Aussendung.