Dujmovits brennt trotz Daumenverletzung auf Gold

"Und zwar so tief bei der Kapsel, dass man den Daumen komplett ausklappen konnte. So ist das, wenn du mit 60 km/h wo dagegen knallst", erzählte Dujmovits am Dienstag. "Ich weiß nicht mehr, ob ich an der Torstange oder am Schnee hängen geblieben bin. Aber ich habe gleich gemerkt, dass es sich nicht gut anfühlt. Ich hatte ja schon genug an den Fingern", erinnerte die Burgenländerin daran, dass dies nicht ihre erste schwere Fingerverletzung ist.