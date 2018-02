Für Bernadette Schild kocht bei Olympia die Mama

Nicht weit vom Österreich-Haus

"Ich war in Sotschi im Dorf und es war einfach die Überlegung da, weil meine Eltern kommen und auch mein Mann ist da. Die brauchen sowieso ein Quartier", sagte Schild. Hauptgrund ist aber die gute Küche der Mama bzw. die in Sotschi gemachten Erfahrungen. "Für mich ist es auch wichtig, eine gewohnte Küche zu haben. Ich bin da relativ empfindlich. In Sotschi hat das nicht so funktioniert und aus Fehlern muss man lernen", gestand die jüngere Schwester der Ex-Slalom-Queen Marlies. "Es ist ja nicht weit weg, ich bin in zwei Minuten da. Es ist gleich neben dem Österreich-Haus." Was auch für eventuelle Feiern günstig wäre, oder? "Ja, da wäre es auch nicht weit", sagte sie lachend.