Trinkwasser-Skandal: Große Verunsicherung!

Die Verunsicherung ist weiterhin groß in den 150 Haushalten von Tschinowitsch und Turdanitsch. Das Wasser in den Villacher Ortsteilen ist immer noch nicht genießbar. Die Versorgung erfolgt mittlerweile über einen anderen Hochbehälter. Doch in den meisten Familien verwendet man vorsorglich noch Mineralwasser.