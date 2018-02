Dank 21 Frauen: Belgier reiste gratis durch Europa

Er hatte zwar kein Mädchen in jeder europäischen Stadt – bislang aber immerhin in 20. Die Rede ist vom 25 Jahre alten Anthony Botta aus Brüssel. Seine Leidenschaft: Dates und Reisen. Seine Unterkunft auf seiner zweimonatigen Reise durch Europa: jedes Mal kostenlos - dank netter und gastfreundlicher Frauen, die der 25-Jährige im Vorfeld via Tinder für ein Plätzchen auf der Couch oder teils sogar im Bett bezirzte. Kleines Detail am Rande: In Wien konnte Botta - in doppelter Hinsicht - nicht landen.