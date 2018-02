Deutschland erstmals seit 2014 im Viertelfinale!

In der unteren Tableau-Hälfte heißen die Viertelfinalduelle Kroatien - Kasachstan und USA - Belgien. Die Kasachen blieben gegen die Schweiz in Astana 4:1 erfolgreich, die Kroaten in Osijek gegen Kanada. Die US-Amerikaner setzten sich in Nis gegen Serbien mit 3:1 durch, Vorjahresfinalist Belgien behielt in Lüttich gegen Ungarn mit 3:2 die Oberhand.