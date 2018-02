Vater entschuldigt sich für Attacke gegen Nassar

Das Verfahren in Charlotte ist bereits das dritte gegen den früheren Turnarzt. Die Anklagen in dem Fall betreffen Nassars Arbeit mit "Twistars", einem Gymnastik-Club in Michigan. In der vergangenen Woche war der 54-Jährige in einem Prozess in Lansing (ebenfalls Michigan) zu einer Haftstrafe von 175 Jahren verurteilt worden, von denen er mindestens 40 Jahre absitzen muss. Eine weitere Strafe von 60 Jahren Gefängnis erhielt er zuvor wegen Besitzes von Kinderpornografie.