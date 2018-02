Erster Weltcup-Sieg für Snowboard-Crosser Lüftner!

Lüftner war erstmals überhaupt in seiner Karriere bis ins große Finale vorgestoßen. In diesem behielt der 25-Jährige dann auch noch vor dem französischen Olympiasieger Pierre Vaultier, dessen Landsmann Ken Vuagnoux und dem Kanadier Kevin Hill die Oberhand. Bei den Damen war Katharina Neussner als 20. der Qualifikation bereits vorzeitig am Freitag gescheitert. Vor Olympia in Südkorea steht am Sonntag in Feldberg noch ein weiterer Bewerb auf dem Programm.