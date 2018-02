USA und Kasachstan stürmen ins Viertelfinale!

Die USA und Kasachstan stehen vorzeitig im Viertelfinale des Davis-Cups (6. bis 8. April)! Ryan Harrison/Steve Johnson brachten am Samstag mit dem Sieg im Doppel das US-Team in Nis gegen Vorjahres-Halbfinalist Serbien uneinholbar mit 3:0 in Führung. In Astana entschieden Alexander Nedowjessow/Timur Chabibulin mit ihrem Doppelsieg das Duell der Kasachen mit der Schweiz vorzeitig für die Gastgeber - die Eisgenossen müssen zum vierten Mal hintereinander in die Relegation.