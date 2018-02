Novak Djokovic unterzog sich Operation am Ellbogen

Der ehemalige Tennis-Weltranglisten-Erste Novak Djokovic hat sich am Ellbogen operieren lassen und muss vorerst eine erneute Pause einlegen. "Vor einigen Tagen habe ich mich zu einem kleinen medizinischen Eingriff an meinem Ellbogen entschlossen. Es sieht so aus, als sei ich nun auf einem guten Weg, wieder komplett gesund zu werden", schrieb der Serbe am Freitag auf seiner Internetseite.