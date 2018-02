Rapid: Nur das „Gewand“ ist neu

„Er hat uns taktisch alle voll gefordert“, schwärmt Trainer Goran Djuricin von seinem Assistenten und verspricht „viel Kreativität“. So ist das 4-2-3-1-System nicht in Stein gemeißelt. „Das hängt vom Gegner ab“, will Schwab nicht zu viel verraten. Aber Rapids bester Torschütze (7) soll zwischen Sechser, Achter oder gar Zehner rotieren, noch offensiver werden. Also in einem 4-4-2 oder 3-5-2. Variabel.