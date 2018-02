Schreck-Moment um Rubens Barrichello!

Hier die gesamte Instagram-Message im Wortlaut: "Hallo, meine Freunde! Ich sehe, jeder ist besorgt und schickt mir Nachrichten und ich weiß, dass ich seit langem nichts gepostet habe, keine Bilder, gar nichts. Also, ich habe mich entschieden euch zu erzählen, was los ist: Am Samstag wachte ich auf und ging duschen, dann spürte ich schreckliche Kopfschmerzen. Glücklicherweise war meine Frau hier und sie rief einen Freund an, der als Arzt arbeitet. Sie brachten mich ins Spital und passten gut auf mich auf. Ich hatte ein kleines Problem mit einem Blutgefäß, aber ich will euch sagen, dass es mir sehr gut geht. Ich werde immer noch untersucht, aber mir geht's wirklich gut und die Schwierigkeiten im Leben sind wichtig, um erwachsen zu werden und bessere Menschen zu werden. Ich bin dankbar und ich werde bald wieder auf die Rennstraße zurückkehren. War schön mit euch zu reden."