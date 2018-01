169 Athleten ohne Stars: Schwierige Spiele für RUS

Wegen des Ausschlusses vieler Sporthelden gab es in Russland Forderungen, dass auch die anderen Athleten auf den Start verzichten sollten. Das ROC lehnt einen Boykott aber ab. Sportminister Kolobkow sagte, jeder Athlet müsse selber entscheiden. Seines Wissens gebe es aber niemanden, der verzichte. Short-Track-Weltmeister Semjon Jelistratow kündigte an, er werde auf alle Fälle fahren. Immerhin: Die russischen Sportler dürfen ihre Nationalflagge bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang innerhalb ihrer eigenen Unterkünfte verwenden. Die Fahnen müssen dabei stets vor den Blicken der Öffentlichkeit geschützt sein. Das geht aus den am Freitag vom Internationalen Olympischen Komitee veröffentlichten Verhaltensregeln für Russlands Athleten in Südkorea hervor. Darüber hinaus dürfen in Folge des russischen Dopingskandals weder Flagge noch Nationalhymne in irgendeiner Form verwendet werden. Auf IOC-Beschluss müssen die russischen Athleten in Pyeongchang unter neutraler Fahne antreten.