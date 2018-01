Thiem nicht im Davis-Cup-Team gegen Weißrussland

Koubek nominierte am Dienstag das Quintett Gerald Melzer, Sebastian Ofner, Dennis Novak, Oliver Marach und Philipp Oswald. Nach einer Reformänderung durften erstmals fünf statt vier Spieler nominiert werden, gespielt wird am 2. und 3. Februar im VAZ St. Pölten und damit an nur noch zwei Tagen und lediglich "best of three". Unverändert ist, dass Koubek die Möglichkeit hat, Spieler auszutauschen, bis eine Stunde vor der Auslosung für das Erstrundenduell der Europa/Afrika-Zone 1.