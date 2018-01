Arnautovic zu Chelsea? West Ham legt sich quer!

Wie krone.at berichtete, zeigt sich der Trainer von Chelsea Antonio Conte an Arnautovic interessiert. Der Teamspieler tat sich mit konstant starken Leistungen in der letzten Zeit hervor. Doch West Ham will sich nicht von seinem Publikumsliebling trennen. Vor sieben Monaten wechselte Marko Arnautovic für die Vereinsrekordsumme von 20 Millionen Pfund (etwa 22,5 Millionen Euro) von Stoke City zu West Ham. Nach anfänglichen Schwierigkeiten kommt er immer besser in Form, so dass er öfters zum "Man of The Match gewählt wurde.