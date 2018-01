Zu viele Kühe auf Alm: EU bestraft unsere Bauern!

Zahlungsforderungen von Tausenden Euro

Dieser Tage sind den offensichtlichen Opfern der Brüsseler Agrarbürokratie – via AMA – Zahlungsforderungen von manchmal Tausenden Euro in den Stall geflattert. Seltsame Begründung: Die Rinderhalter hätten heuer im Sommer mehr Kühe auf die saftige Alm getrieben als in den vergangenen zwei Jahren und dadurch zu viel an Förderungen bekommen, die jetzt binnen kürzester Frist zurückgezahlt werden müssen.